Чанов не сомневается, что Акинфеев соответствует уровню РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.

«Здесь два вопроса: здоровье и желание. Как говорил великий хоккеист Эспозито: «Если ты выходишь на лёд отрабатывать номер, не испытывая никаких ощущений, — надо вешать коньки на гвоздь». По-моему, никто не сомневается, что Игорь соответствует нужному уровню», — цитирует Чанова «Чемпионат».

24 мая стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

В текущем сезоне 38-летний вратарь провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.