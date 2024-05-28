RT в Telegram
Подпишись

Чанов не сомневается, что Акинфеев соответствует уровню РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.

«Здесь два вопроса: здоровье и желание. Как говорил великий хоккеист Эспозито: «Если ты выходишь на лёд отрабатывать номер, не испытывая никаких ощущений, — надо вешать коньки на гвоздь». По-моему, никто не сомневается, что Игорь соответствует нужному уровню», — цитирует Чанова «Чемпионат».

24 мая стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

В текущем сезоне 38-летний вратарь провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить