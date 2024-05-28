Петрова — о соревнованиях по фигурному катанию: интересно наблюдать, как люди справляются с собой

Тренер по ОФП Евгения Петрова ответила на вопрос, смотрит ли она соревнования по фигурному катанию.

«Конечно. Мне всегда интересно наблюдать, как люди справляются с собой. С обстановкой, с собственной психикой. Когда Сотникова выступала на Олимпиаде, я лежала перед телевизором, а кровать подо мной ходила ходуном. Думаю: Боже, откуда эта девочка берёт силы — вот так выйти и спокойно катать программу?

Я в этот момент не просто её зауважала, а подняла в своём сознании на немыслимую высоту. Это же надо было так собраться, откинуть всё, что было, все пережитые унижения и откататься, как ни в чём не бывало. Всё ведь было сделано вопреки, а не благодаря. Мы потом ещё спорили с тренерами: у меня ещё до проката было ощущение, что Аделина сейчас всех порвёт», — заявила Петрова RT.

Полностью интервью с Евгенией Петровой читайте на сайте RT.

Ранее Петрова рассказала, как пересмотрела взгляды на ходьбу после ситуации с Денисом Нижегородцевым на Играх в Афинах.