Петрова: увидела трансляцию Игр в Афинах с Нижегородцевым, я плакала

Тренер по ОФП Евгения Петрова рассказала, как пересмотрела взгляды на ходьбу после ситуации с Денисом Нижегородцевым на Играх в Афинах.

«Тоже часто об этом думаю. Если вы не прожили эту жизнь, не рисковали, не выматывались на тренировках, не возрождались каждый день из пепла, не надо со стороны что-то советовать. Просто не надо — и всё. Знаете, я ведь сама, хоть и легкоатлетка, долгое время вообще не смотрела соревнования по спортивной ходьбе: мне казалось неинтересным два часа смотреть на то, как люди просто идут по дистанции.

А потом увидела трансляцию Игр в Афинах с Денисом Нижегородцевым. Я плакала. Понятно, что когда-то, как все, смотрела фильм «Спорт, спорт, спорт», понимала, какое это жестокое дело, но когда всё происходит наяву, человек на твоих глазах теряет сознание, может каждую секунду сойти с дистанции, пойти в другую сторону, упасть, и ты не понимаешь, как он вообще продолжает держаться на ногах. Вот она — олимпийская медаль. Просто другая её сторона», — заявила Петрова RT.

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