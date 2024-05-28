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Петрова объяснила, почему ученики-роботы — счастье для тренера

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Тренер по общей физической подготовке (ОФП) Евгения Петрова рассказала, почему ученики-роботы являются счастьем для тренера.

«Для человека, который не слишком приучен думать, спорт — это своего рода армия. Сказано делать 102 шага — ты делаешь, вообще не сомневаясь, правильно это или нет. Умный всё пропускает через себя, начинает анализировать: зачем мне это надо? И надо ли? Если такой спортсмен внутренне соглашается с тренером, полностью ему доверяет, как та же Ира Привалова в лёгкой атлетике, получается выдающийся результат. Но такое встречается редко. Получается, ученик-робот — это счастье для тренера? Мне кажется, да. Умным свойственно себя накручивать», — заявила Петрова RT.

Полностью интервью с Евгенией Петровой читайте на сайте RT.

Ранее она высказалась о работе с олимпийской чемпионкой 2014 года по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

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