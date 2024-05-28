Тренер по ОФП — о Сотниковой: в плане работы Аделина была настоящей звездой

Тренер по общей физической подготовке (ОФП) Евгения Петрова высказалась о работе с олимпийской чемпионкой 2014 года по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

«Сама я так, наверное, не сказала бы. У Аделины спина болела сильно. Но каких-то серьёзных травм действительно не случалось, это правда. Вообще, в плане работы Сотникова была настоящей звездой. И скоростная, и выносливая от Бога, и трудолюбие невероятное. Она всегда в этом плане была заряжена. Любую нагрузку выполняла со всеми мальчиками наравне. Парни должны были сильно попыхтеть, чтобы её обогнать», — заявила Петрова RT.

Полностью интервью с Петровой читайте на сайте RT.

Ранее Сотникова обручилась с теннисистом Попко.