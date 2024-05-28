РИА Новости: фигуристка Титова перешла в сборную Армении
В Федерации фигурного катания Армении сообщили, что Софья Титова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную страны.
«Титова будет представлять Армению, открепление от ФФККР получено», — приводит заявление организации РИА Новости.
Титовой 15 лет, она тренируется в школе Евгения Плющенко.
Ранее Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР.
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