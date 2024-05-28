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Карпов: «Ростов» рассматривает Гилерме, Москвичёва и Ятимова на замену Песьякову

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В «Ростове» рассматривают трёх кандидатов на замену вратарю Сергею Песьякову.

Как сообщает журналист Иван Карпов, среди претендентов Гилерме, проведший вторую часть сезона в «Чайке», Богдан Москвичёв и голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов.

Отмечается, что «Ростов» может подписать сразу двух вратарей.

26 мая «Ростов» объявил об уходе Песьякова. 35-летний голкипер выступал за «Ростов» с 2017 года. На его счету 182 матча за ростовский клуб, в 50 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. 

Ранее «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Песьяковым.

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