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«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Песьяковым

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«Крылья Советов» и голкипер Сергей Песьяков заключили трудовое соглашение.

«Голкипер присоединится к нашей команде в июне и начнет подготовку к предстоящему сезону», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Крыльев Советов».

35-летний голкипер выступал за «Ростов» с 2017 года. На его счету 182 матча за ростовский клуб, в 50 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. 

26 мая стало известно, что «Ростов» объявил об уходе Песьякова.

Ранее сообщалось, как Сергей Ташуев оценил игру Песьякова в матче последнего тура РПЛ с «Зенитом».

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