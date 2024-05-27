Ольховский: Хачанов сейчас играет на очень высоком уровне

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции.

«Карен сейчас играет на очень высоком уровне. Надеюсь, что и в следующем круге всё будет относительно легко. Совсем лёгких соперников на «Ролан Гаррос» нет, любой соперник серьёзен», — сказал Ольховский «РБ Спорт».

Россиянин победил индийца Сумита Нагала со счётом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 3 часа 48 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия) — Маркос Гирон (США).

Ранее Павлюченкова победила Удварди и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».