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Агент Дюпина: любой переход делается в тишине

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Дмитрий Кигинько, агент голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, высказался о будущем своего клиента.

«Про историю Дюпина никто ничего не скажет, пока она не завершится и ничего не будет подписано — не только про «Краснодар», а вообще в целом. Любой переход делается в тишине, а как только он становится понятным и ясным — может и не состояться», — цитирует Кигинько Sport24.

По информации «Спорт-Экспресса», в «Краснодаре» заинтересованы в подписании Дюпина.

35-летний вратарь может присоединиться к «Краснодару» на правах свободного агента. Его контракт с «Рубином» истекает летом.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже дал согласие на переход в ПСЖ при личной беседе с шеф-скаутом.

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