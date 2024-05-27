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Парфёнов: «Зенит» заслуженно стал чемпионом РПЛ

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Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Кому тут должно быть обидно? Все команды были рядом, берите. Кто мешал? Всё было в руках «Динамо» и «Краснодара». Эти команды не то что боролись за чемпионство, они могли выиграть, если бы не теряли очки. А «Зенит», несмотря на то что терял очки, дожал за счёт опыта», — цитирует Парфёнова «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее Николай Валуев назвал чудом победу «Зенита» в чемпионате России.

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