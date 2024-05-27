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Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF, несмотря на отстранение

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Сборная России поднялась на одну строчку рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF).

Теперь команда с 4065 очками занимает второе место.

Национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100). Тройку замыкает Финляндия (3955).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее сообщалось, что Ягра включили в Зал славы Международной федерации хоккея.

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