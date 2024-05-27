Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF, несмотря на отстранение
Теперь команда с 4065 очками занимает второе место.
Национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100). Тройку замыкает Финляндия (3955).
Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.
Ранее сообщалось, что Ягра включили в Зал славы Международной федерации хоккея.