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Усачёва: после травмы Щербакова поддерживала меня не как спортсмен, а как человек

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Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о поддержке Анны Щербаковой после получения травмы на этапе Гран-при в Японии в 2021 году.

«Мы с Аней разговаривали по видеосвязи. Она меня поддерживала не как спортсмен спортсмена, а как человек человека. На тот момент мы уже были очень близки», — цитирует Усачёву РИА Новости.

Осенью 2021 года спортсменка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. 

Позже Дарья объявила о завершении спортивной карьеры и решении заняться тренерской деятельностью.

Ранее Татьяна Навка заявила о желании видеть Щербакову в своих летних шоу.

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