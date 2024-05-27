Усачёва: после травмы Щербакова поддерживала меня не как спортсмен, а как человек
«Мы с Аней разговаривали по видеосвязи. Она меня поддерживала не как спортсмен спортсмена, а как человек человека. На тот момент мы уже были очень близки», — цитирует Усачёву РИА Новости.
Осенью 2021 года спортсменка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев.
Позже Дарья объявила о завершении спортивной карьеры и решении заняться тренерской деятельностью.
Ранее Татьяна Навка заявила о желании видеть Щербакову в своих летних шоу.