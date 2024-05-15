Навка заявила о желании видеть Щербакову в своих летних шоу
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«Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем шоу, и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации. Мы рассчитываем, что она сможет выступить», — цитирует Навку РИА Новости.
Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.
Ранее Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Камилы Валиевой в шоу.