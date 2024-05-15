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Навка заявила о желании видеть Щербакову в своих летних шоу

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила участие фигуристки Анны Щербаковой в своих летних шоу.
Навка заявила о желании видеть Щербакову в своих летних шоу
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем шоу, и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации. Мы рассчитываем, что она сможет выступить», — цитирует Навку РИА Новости.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Камилы Валиевой в шоу.

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