Навка заявила о желании видеть Щербакову в своих летних шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила участие фигуристки Анны Щербаковой в своих летних шоу.

«Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем шоу, и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации. Мы рассчитываем, что она сможет выступить», — цитирует Навку РИА Новости.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Камилы Валиевой в шоу.