Газзаев: Семак выиграл шесть титулов подряд, а его нет даже в тройке лучших

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на то, что наставник «Динамо» Марцел Личка стал лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я удивлён и возмущён! Не понимаю, почему лучшим признали Личку. Самое важное — результат. Семак шесть раз подряд выиграл титул. Неужели этого мало?!» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Накануне Личка был признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. На награду также претендовали Владимир Ивич («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что «Сочи» объявил о продлении контракта с тренером Робертом Морено.