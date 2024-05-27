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Хасиев: для усиления конкуренции в ACA мы изменили основной принцип управления ростером бойцов

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Президент АСА Майрбек Хасиев раскрыл основной принцип реорганизации топ-менеджмента лиги.
Хасиев: для усиления конкуренции в ACA мы изменили основной принцип управления ростером бойцов
  • © АСА

«Изменения в первую очередь коснулись матчмейкинга. Для усиления конкуренции мы разделили бойцовский ростер ACA и полномочия вице-президентов. Руслан Хамзаев возьмёт на себя обязанности селекции и матчмейкинга в весовых категориях до 61, 70, 84 и свыше 93 кг. Асланбек Бадаев будет отвечать за дивизионы до 57, 66, 77, 93 кг. За общее управление лигой вместе со мной продолжит отвечать Алексей Яценко в должности первого вице-президента.

Наши основополагающие цели не изменились — лидерство в зрелищности поединков и глобальная конкуренция с сильнейшими мировыми лигами. Это кадровое решение — ещё один шаг на пути к достижению целей», — заявил Хасиев.

Ранее сообщалось, что основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации.

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