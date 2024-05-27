Медведева: фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности.

«В последние годы фигурное катание взлетело, и оно стремится на ту же планку, где находится футбол. Я уверена, что мы вас, ребята, догоним», — цитирует Медведеву «Советский спорт».

Евгения является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018.