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Медведева: фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности.

«В последние годы фигурное катание взлетело, и оно стремится на ту же планку, где находится футбол. Я уверена, что мы вас, ребята, догоним», — цитирует Медведеву «Советский спорт».

Евгения является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018.

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