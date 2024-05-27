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Хави объяснил, какие чувства испытал после увольнения из «Барселоны»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём увольнении из каталонского клуба.
Хави объяснил, какие чувства испытал после увольнения из «Барселоны»
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago

«Я не испытал облегчения… Я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу. С самого первого дня все мои слова вызывали землетрясение в СМИ и у руководства», — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в начале года испанец принял решение покинуть команду по окончании сезона. Но по просьбе руководства команды решил доработать свой контракт, который истекает в 2025 году.

24 мая «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. По итогам сезона команда заняла второе место в Примере.

Ранее сообщалось, что Хави может стать новым главным тренером «Челси».

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