Тикнизян — об отъезде в Европу: важно, чтобы клубы договорились по сумме трансфера

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном отъезде в Европу.

«Что касается публикаций СМИ, я никак не могу на это реагировать, потому что нет конкретного понимания, правда это или нет. Вариант с отъездом в Европу был с «Вердером», это ни для кого не секрет, но клубы не договорились о сумме трансфера. Я благодарен «Локомотиву» за то, что делали, делают и будут делать для меня. Мне важно, чтобы клубы договорились по сумме трансфера», — приводит слова Тикнизяна РИА Новости.

В нынешнем сезоне 25-летний армянин забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 30 матчах за железнодорожников.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тикнизян интересен «Марселю» и «Сельте».