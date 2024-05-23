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«Матч ТВ»: Тикнизян интересен «Марселю» и «Сельте»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян интересен пяти клубам из разных чемпионатов.
«Матч ТВ»: Тикнизян интересен «Марселю» и «Сельте»
  • © Pavel Kashaev

Как сообщает «Матч ТВ», помимо «Болоньи» и «Вердера», игрока просматривали московское «Динамо», «Марсель» и «Сельта».

Отмечается, что на данный момент активных переговоров не ведётся.

В нынешнем сезоне 25-летний армянин забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 30 матчах за железнодорожников.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Тикнизяна заявил, что Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе.

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