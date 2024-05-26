Шунин — о поражении «Динамо» в чемпионате: полное опустошение

Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги сезона-2023/24 для команды.

«Мы не выполнили задачу на сезон, которую ставили перед собой, но при этом были настолько близки, чтобы стать чемпионами. К сожалению, мы этой возможностью не воспользовались. Есть полное опустошение», — приводит слова Шунина Metaratings.ru.

Накануне «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) достались «Краснодару». «Динамо» стало третьим.

Ранее «Динамо» трогательно обратилось к болельщикам после упущенного чемпионства в РПЛ.