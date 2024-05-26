«Динамо» трогательно обратилось к болельщикам после упущенного чемпионства в РПЛ
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- © Григорий Сысоев
«Очень больно это осознавать, но нам не хватило одного маленького шага. Спасибо каждому нашему болельщику за веру и поддержку», — говорится в Telegram-канале клуба.
Накануне «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». «Динамо» стало третьим.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка намекнул на возможный уход из «Динамо».