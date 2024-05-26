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«Динамо» трогательно обратилось к болельщикам после упущенного чемпионства в РПЛ

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Московское «Динамо» обратилось к болельщикам после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Динамо» трогательно обратилось к болельщикам после упущенного чемпионства в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Очень больно это осознавать, но нам не хватило одного маленького шага. Спасибо каждому нашему болельщику за веру и поддержку», — говорится в Telegram-канале клуба.

Накануне «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». «Динамо» стало третьим.

Ранее сообщалось, что Марцел Личка намекнул на возможный уход из «Динамо».

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