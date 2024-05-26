Касаткина — на 13-й строчке в рейтинге WTA, Рахимова поднялась на 18 позиций
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Первая ракетка России Дарья Касаткина потеряла две строчки в рейтинге. Она опустилась с 11-й позиции на 13-ю.
Людмила Самсонова поднялась на 17-е место. В топ-100 вернулась Камилла Рахимова, которая переместилась с 105-й на 87-ю строчку.
Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.
Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA.