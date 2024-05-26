Касаткина — на 13-й строчке в рейтинге WTA, Рахимова поднялась на 18 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Первая ракетка России Дарья Касаткина потеряла две строчки в рейтинге. Она опустилась с 11-й позиции на 13-ю.

Людмила Самсонова поднялась на 17-е место. В топ-100 вернулась Камилла Рахимова, которая переместилась с 105-й на 87-ю строчку.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA.