Краснодарские фанаты скандировали: «Зенит» — позор России»

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Динамо» болельщики скандировали неприятную кричалку в адрес «Зенита».

По ходу игры фанаты краснодарского клуба скандировали кричалку в адрес «Зенита». «Зенит» — позор России!» — доносилось с трибун во время матча.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Зенит», обыграв «Ростов» (2:1), поднялся на первое место в турнирной таблице и на одно очко опередил «Краснодар». Таким образом, команда в шестой раз подряд стала чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств в России.