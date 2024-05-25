Медведева — об упущенном чемпионстве «Динамо»: вот это грустно, конечно

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала упущенное чемпионство «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вот это грустно, конечно», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан, а автором единственного мяча стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.