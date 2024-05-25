Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив»

Вадим Шпинёв, агент полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, рассказал, что его клиенты покинут столичный клуб.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Агент также подчеркнул, что на данный момент находится в поиске клубов для своих клиентов.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь передач. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года.

Жемалетдинов забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в 26 играх.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» синхронно остались без медалей во второй раз в истории Российской премьер-лиги.