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Тарасова уверена, что российские фигуристы поедут на Олимпиаду 2026 года

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что российские фигуристы смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

«Уверена, наши фигуристы поедут на Олимпиаду в 2026 году. В России сейчас есть спортсмены, способные завоевать там медали. Но мы не будем заранее произносить их имена — нам это не выгодно. Много ли таких фигуристов? На Олимпийских играх много не бывает!» — сказала Тарасова в разговоре со Sport24.

Она подчеркнула, что конкретные фамилии принципиально на данный момент называть не станет, однако подчеркнула важность того, что подобные фигуристы у России есть. 

Ранее Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство.

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