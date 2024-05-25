Тарасова уверена, что российские фигуристы поедут на Олимпиаду 2026 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что российские фигуристы смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

«Уверена, наши фигуристы поедут на Олимпиаду в 2026 году. В России сейчас есть спортсмены, способные завоевать там медали. Но мы не будем заранее произносить их имена — нам это не выгодно. Много ли таких фигуристов? На Олимпийских играх много не бывает!» — сказала Тарасова в разговоре со Sport24.

Она подчеркнула, что конкретные фамилии принципиально на данный момент называть не станет, однако подчеркнула важность того, что подобные фигуристы у России есть.

Ранее Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство.