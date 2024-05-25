Власти Башкирии окажут финансовую помощь «Салавату» для исполнения обязательств

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов заявил, что правительство республики сможет оказать финансовую поддержку уфимскому «Салавату Юлаеву», который по ходу минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги имел долги перед игроками и работниками клуба.

«Мы понимаем, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев». Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом», — цитирует Хабибова ТАСС.

Чиновник отдельно подчеркнул, что республика финансово поддерживала и будет поддерживать клуб.

Ранее защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сообщил о решении завершить спортивную карьеру.