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Власти Башкирии окажут финансовую помощь «Салавату» для исполнения обязательств

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Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов заявил, что правительство республики сможет оказать финансовую поддержку уфимскому «Салавату Юлаеву», который по ходу минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги имел долги перед игроками и работниками клуба.

«Мы понимаем, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев». Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом», — цитирует Хабибова ТАСС.

Чиновник отдельно подчеркнул, что республика финансово поддерживала и будет поддерживать клуб.  

Ранее защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сообщил о решении завершить спортивную карьеру.

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