Власти Башкирии окажут финансовую помощь «Салавату» для исполнения обязательств
«Мы понимаем, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев». Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом», — цитирует Хабибова ТАСС.
Чиновник отдельно подчеркнул, что республика финансово поддерживала и будет поддерживать клуб.
Ранее защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сообщил о решении завершить спортивную карьеру.