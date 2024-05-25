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Кремлёв назвал главу МОК Баха жуликом и вором

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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха жуликом и вором.

«Надо избавиться от людей, которые разрушают спорт. Бах для меня — жулик и вор, он разрушает спорт, разделяет людей. Спортивной семье это надоело, и в ближайшее время мы избавимся от него», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее Кремлёв заявил, что спорт должен объединять людей во все времена.

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