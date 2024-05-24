RT в Telegram
Подпишись

В «Енисее» рассказали, что помогают полиции в расследовании драки с участием футболистов

Короткая ссылка
Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков заявил, что клуб помогает правоохранительным органам в расследовании драки с участием футболистов.

«На данный момент правоохранительные органы занимаются всеми проверками, Владимир Хозин сразу снял побои, написал заявление, проходит проверку с компетентными органами. Игроки не отстранены от тренировок на время проверки. Мы максимально открыты. То есть максимально способствуем проведению расследования», — приводит слова Комкова ТАСС.

Комментируя инцидент, он отметил, что была ложная информация, что футболисты пытались скрыть видео, тогда как на видео с камер наблюдения было чётко видно, что футболисту клуба наносят удар по лицу, начинают избивать.

13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.

Ранее в «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить