В «Енисее» рассказали, что помогают полиции в расследовании драки с участием футболистов

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков заявил, что клуб помогает правоохранительным органам в расследовании драки с участием футболистов.

«На данный момент правоохранительные органы занимаются всеми проверками, Владимир Хозин сразу снял побои, написал заявление, проходит проверку с компетентными органами. Игроки не отстранены от тренировок на время проверки. Мы максимально открыты. То есть максимально способствуем проведению расследования», — приводит слова Комкова ТАСС.

Комментируя инцидент, он отметил, что была ложная информация, что футболисты пытались скрыть видео, тогда как на видео с камер наблюдения было чётко видно, что футболисту клуба наносят удар по лицу, начинают избивать.

13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.

Ранее в «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов.