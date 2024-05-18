В «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов

В пресс-службе «Енисея» отреагировали на новость о возбуждении уголовного дела по факту драки на базе отдыха с участием футболистов команды.

«Давайте дождёмся завершения следственных действий», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».

13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.

Ранее в комитете по этике РФС прокомментировали ситуацию с футболистами «Енисея».