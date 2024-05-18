В «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов
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«Давайте дождёмся завершения следственных действий», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».
13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.
Ранее в комитете по этике РФС прокомментировали ситуацию с футболистами «Енисея».