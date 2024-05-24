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Медина: фанаты ЦСКА посылают меня, а потом просят фото

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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, как болельщики ЦСКА относятся к нему.

«Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них: «Пошёл на хрен». Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото ― это нормально», — приводит слова Медины «Чемпионат».

10 июля 2023 года 26-летний парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак», подписав с красно-белыми контракт на три года.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 33 игры, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Медина объяснил, почему игра за красно-белых не сравнится с игрой за ЦСКА.

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