РФС не выдал лицензии «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» на участие в Первой лиге

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию отказала «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензии на участие в Первой лиге.

Как сообщает пресс-служба организации, клубам было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.

До 4 июня клубы имеют возможность представления дополнительного пакета документации и рассмотрения его комиссией или подачи апелляционной жалобы.

На данный момент «Уфа» — лидер группы «Золото» дивизиона A Второй лиги. «Кубань» и «Волгарь» занимают17-е и 18-е места в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в Российской премьер-лиге на следующий сезон.