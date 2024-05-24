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РФС не выдал лицензии «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» на участие в Первой лиге

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Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию отказала «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензии на участие в Первой лиге.
РФС не выдал лицензии «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» на участие в Первой лиге
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, клубам было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.

До 4 июня клубы имеют возможность представления дополнительного пакета документации и рассмотрения его комиссией или подачи апелляционной жалобы.

На данный момент «Уфа» — лидер группы «Золото» дивизиона A Второй лиги. «Кубань» и «Волгарь» занимают17-е и 18-е места в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

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