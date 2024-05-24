Олимпийская чемпионка Бацарашкина не сможет выступить на Играх в Париже
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«Выставили очень много условий. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришёл отказ, потому что я представляю общество «Динамо», — приводит слова Кудриной ТАСС.
Тренер отметила, что отсутствие международных стартов не лишает спортсменку желания продолжать карьеру.
«Рано сдаваться. Другие допускают ребят и в форме, и с флагом, но наша федерация ведёт себя озлобленно. И это несерьёзно, это нарушение Олимпийской хартии».
Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио. Также россиянка выиграла золото в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Ранее Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении.