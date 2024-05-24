«Барселона» выступила с заявлением о снятии обвинений с клуба по делу Негрейры

Пресс-служба каталонской «Барселоны» отреагировала на снятие обвинений с клуба по делу Негрейры.

«Барселона» выражает удовлетворение смыслом решения, вынесенного сегодня судом Барселоны, поскольку оно подтверждает подход, защищаемый клубом, и отвергает гипотезу о предполагаемом преступлении, связанном со взяточничеством», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе Негрейры. В случае признания вины «Барселона» могла быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что привело бы к банкротству.

Суд Барселоны расследовал выплаты клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Флик станет главным тренером «Барселоны».