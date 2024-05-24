Келлвен: ЦСКА постарается красиво проводить Набабкина в матче с «Уралом»

Защитник ЦСКА Келлвен прокомментировал уход одноклубника Кирилла Набабкина.

«Когда я только приехал в ЦСКА, Кирилл очень тепло и гостеприимно встретил меня. Набабкин действительно очень добрый и душевный человек с классным чувством юмора. В матче с «Уралом» мы будем очень стараться, чтобы красиво его проводить и посвятить ему победу», — цитирует Келлвена «Матч ТВ».

21 мая ЦСКА объявил об уходе Набабкина по окончании сезона.

В составе команды игрок выступал 14 сезонов. В общей сложности он провёл 323 матча за красно-синих и выиграл девять трофеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлит контракт с Игорем Акинфеевым.