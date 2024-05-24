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Келлвен: ЦСКА постарается красиво проводить Набабкина в матче с «Уралом»

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Защитник ЦСКА Келлвен прокомментировал уход одноклубника Кирилла Набабкина.
Келлвен: ЦСКА постарается красиво проводить Набабкина в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Когда я только приехал в ЦСКА, Кирилл очень тепло и гостеприимно встретил меня. Набабкин действительно очень добрый и душевный человек с классным чувством юмора. В матче с «Уралом» мы будем очень стараться, чтобы красиво его проводить и посвятить ему победу», — цитирует Келлвена «Матч ТВ».

21 мая ЦСКА объявил об уходе Набабкина по окончании сезона. 

В составе команды игрок выступал 14 сезонов. В общей сложности он провёл 323 матча за красно-синих и выиграл девять трофеев. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлит контракт с Игорем Акинфеевым.

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