Макгрегор заявил, что хочет провести три боя в 2024 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что планирует провести в 2024 году три поединка.

«В этом году я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре. Сначала, очевидно, у меня будет Чендлер», — цитирует Макгрегора The Mac Life.

Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Чендлер хочет, чтобы UFC ввёл новый пояс под его бой с Макгрегором.