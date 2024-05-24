Макгрегор заявил, что хочет провести три боя в 2024 году
- AP
«В этом году я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре. Сначала, очевидно, у меня будет Чендлер», — цитирует Макгрегора The Mac Life.
Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.
В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее сообщалось, что Чендлер хочет, чтобы UFC ввёл новый пояс под его бой с Макгрегором.