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Федотов: огромная благодарность Набабкину за служение игре

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе защитника Кирилла Набабкина из армейского клуба по окончании сезона.
Федотов: огромная благодарность Набабкину за служение игре
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Количество проведённого времени на поле и количество матчей, сыгранных Кириллом в составе, — это редкость. Такая преданность одной команде — это всегда очень ценно! Огромная благодарность ему за эту преданность и служение футболу, за любовь к нему. Это наша жизнь, и она прожита Кириллом не зря», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

21 мая ЦСКА объявил об уходе Набабкина по окончании сезона. 

В составе команды игрок выступал 14 сезонов. В общей сложности он провёл 323 матча за красно-синих и выиграл девять трофеев. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлит контракт с Игорем Акинфеевым.

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