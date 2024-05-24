Степанова: зрелищность и ТВ-рейтинги должны стать меркой успешности спорта

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о роли зрелищности и ТВ-рейтингов в успешности спорта.

«Зрелищность, посещаемость, телевизионные рейтинги вообще должны стать той меркой, по которой оценивается успешность того или иного спорта. Задумайтесь: кому какое дело по большому счёту, сколько медалей завоевал тот или иной регион на чемпионате России? Если бы Большунов был «регионом России», он занял бы пятое место в таком зачёте», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Она отметила, что задача спортсменов — развлекать публику и продвигать при этом простые истины юному поколению: «Хочешь быть богатым и здоровым? Занимайся спортом с детства!»

В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» как победитель Кубка России среди женщин.

Ранее Степанова заявила, что большинство иностранных спортсменок завидуют системе поддержки лучших спортсменов в России.