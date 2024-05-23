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РФС попросил «Ахмат» установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»

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Российский футбольный союз (РФС) обратился в «Ахмат» с просьбой найти болельщика, который бросил бутылку в полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.
РФС попросил «Ахмат» установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«РФС обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика», — приводит «Матч ТВ» сообщение службы коммуникаций.

Инцидент произошёл на матче 29-го тура РПЛ. За бросок бутылки с трибун КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 100 тыс. рублей. Заявлялось, что личность бросившего не была установлена.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев. В составе «Зенита» пента-трик оформил нападающий Матео Кассьерра.

Ранее сообщалось, что 18-летний сын Кадырова стал президентом «Ахмата».

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