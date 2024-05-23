BBC: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня

В Бордо задержали подозреваемого в подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня в городе.

Как сообщает BBC, в ходе обыска у мужчины обнаружили револьвер. Он привлёк внимание полиции после сообщений в соцсетях, где упоминал в том числе о массовом убийстве 2014 года в США.

Олимпийский огонь доставили во Францию 8 мая. В столицу Пятой республики он прибудет 26 июля.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.