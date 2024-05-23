RT в Telegram
Подпишись

BBC: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня

Короткая ссылка
В Бордо задержали подозреваемого в подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня в городе.
BBC: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня
  • © РИА Новости / Жюльен Маттиа

Как сообщает BBC, в ходе обыска у мужчины обнаружили револьвер. Он привлёк внимание полиции после сообщений в соцсетях, где упоминал в том числе о массовом убийстве 2014 года в США.

Олимпийский огонь доставили во Францию 8 мая. В столицу Пятой республики он прибудет 26 июля.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить