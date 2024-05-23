«РБ Спорт»: Миранчук может продлить контракт с «Аталантой» летом
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- © Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency
Как сообщает «РБ Спорт», агенты игрока проведут переговоры с руководством итальянского клуба по окончании сезона.
Отмечается, что если переговоры не приведут к результату, то Миранчук летом может сменить клуб.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 40 матчей, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Накануне «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы.
Ранее Антон Миранчук поздравил брата с победой в Лиге Европы.