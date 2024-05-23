«РБ Спорт»: Миранчук может продлить контракт с «Аталантой» летом

Полузащитник Алексей Миранчук может продлить контракт с итальянской «Аталантой» летом этого года.

Как сообщает «РБ Спорт», агенты игрока проведут переговоры с руководством итальянского клуба по окончании сезона.

Отмечается, что если переговоры не приведут к результату, то Миранчук летом может сменить клуб.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 40 матчей, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Накануне «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы.

Ранее Антон Миранчук поздравил брата с победой в Лиге Европы.