Медведев сыграет с Кепфером в первом круге «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

Даниил Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером. Андрею Рублёву предстоит встретиться с Таро Даниэлем из Японии. Соперником Карена Хачанова станет Сумит Нагал из Индии.

Роман Сафиуллин сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии. Павел Котов — с Кэмероном Норри из Великобритании. Аслан Карацев — с Александром Шевченко (Казахстан).

«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Ранее российские теннисистки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос».