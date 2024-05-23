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Медведев сыграет с Кепфером в первом круге «Ролан Гаррос»

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Состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Медведев сыграет с Кепфером в первом круге «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Insidefoto

Даниил Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером. Андрею Рублёву предстоит встретиться с Таро Даниэлем из Японии. Соперником Карена Хачанова станет Сумит Нагал из Индии.

Роман Сафиуллин сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии. Павел Котов — с Кэмероном Норри из Великобритании. Аслан Карацев — с Александром Шевченко (Казахстан).

«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Ранее российские теннисистки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос».

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