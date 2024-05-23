Российские теннисистки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Дарья Касаткина встретится с Магдаленой Френх из Польши. Эрике Андреевой досталась вторая ракетка мира Арина Соболенко. Мирра Андреева сыграет с Эминой Бектас из США.

Екатерине Александровой предстоит игра с Викторией Томовой из Болгарии. Людмила Самсонова встретится с Магдой Линетт из Польши.

Другие результаты жеребьёвки:

Анастасия Павлюченкова — победитель квалификации;

Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция);

Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия);

Анастасия Потапова — Камилла Рахимова;

Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния);

Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция);

Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай);

Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай).

«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Ранее сообщалось, что Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге.