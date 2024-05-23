Российские теннисистки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»
- AFP
- © Geoffroy VAN DER HASSELT
Дарья Касаткина встретится с Магдаленой Френх из Польши. Эрике Андреевой досталась вторая ракетка мира Арина Соболенко. Мирра Андреева сыграет с Эминой Бектас из США.
Екатерине Александровой предстоит игра с Викторией Томовой из Болгарии. Людмила Самсонова встретится с Магдой Линетт из Польши.
Другие результаты жеребьёвки:
Анастасия Павлюченкова — победитель квалификации;
Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция);
Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия);
Анастасия Потапова — Камилла Рахимова;
Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния);
Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция);
Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай);
Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай).
«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.
Ранее сообщалось, что Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге.