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Российские теннисистки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»

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Состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Российские теннисистки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

Дарья Касаткина встретится с Магдаленой Френх из Польши. Эрике Андреевой досталась вторая ракетка мира Арина Соболенко. Мирра Андреева сыграет с Эминой Бектас из США.

Екатерине Александровой предстоит игра с Викторией Томовой из Болгарии. Людмила Самсонова встретится с Магдой Линетт из Польши.

Другие результаты жеребьёвки:

Анастасия Павлюченкова — победитель квалификации;

Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция);

Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия);

Анастасия Потапова — Камилла Рахимова;

Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния);

Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция);

Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай);

Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай).

«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Ранее сообщалось, что Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге.

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