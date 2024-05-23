RT в Telegram
Подпишись

Бобровский: в плей-офф ты не думаешь о сухарях, есть только победы и поражения

Короткая ссылка
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды в стартовом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Бобровский: в плей-офф ты не думаешь о сухарях, есть только победы и поражения
  • Gettyimages.ru

«В плей‑офф ты не думаешь о сухарях и пропущенных голах. Есть только победы и поражения. Ты концентрируешься на каждом моменте и не думаешь ни о чём другом», — цитирует Бобровского The Palm Beach Post.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 3:0 в пользу «Флориды». Таким образом, команда повела в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 25 мая в Нью-Йорке. 

Бобровский оформил шатаут, отразив 23 броска по своим воротам, и стал лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин обошёл Александра Радулова по матчам в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить