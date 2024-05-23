Бобровский: в плей-офф ты не думаешь о сухарях, есть только победы и поражения

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды в стартовом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В плей‑офф ты не думаешь о сухарях и пропущенных голах. Есть только победы и поражения. Ты концентрируешься на каждом моменте и не думаешь ни о чём другом», — цитирует Бобровского The Palm Beach Post.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 3:0 в пользу «Флориды». Таким образом, команда повела в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.

Бобровский оформил шатаут, отразив 23 броска по своим воротам, и стал лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин обошёл Александра Радулова по матчам в плей-офф НХЛ.