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Шалимов: футболисты «Аталанты» не дали дышать игрокам «Байера»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы УЕФА.
Шалимов: футболисты «Аталанты» не дали дышать игрокам «Байера»
  • AP
  • © Frank Augstein

«С «Аталантой» тяжело играть. Футболисты не дали дышать игрокам «Байера», они сбили их игру. Они выиграли еврокубок впервые в карьере», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы.

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