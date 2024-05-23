Шалимов: футболисты «Аталанты» не дали дышать игрокам «Байера»
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- © Frank Augstein
«С «Аталантой» тяжело играть. Футболисты не дали дышать игрокам «Байера», они сбили их игру. Они выиграли еврокубок впервые в карьере», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».
22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.
Ранее Дмитрий Губерниев поздравил Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы.