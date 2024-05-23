Булыкин — о победе «Аталанты»: Лукман сделал эту игру, у «Байера» не было шансов

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.

«Матч получился с тотальным преимуществом «Аталанты». Я даже не помню моментов у Леверкузена. «Аталанта» здорово и четко сыграла, Лукман сделал эту игру, и у «Байера» не было шансов. Дисциплина «Аталанты» даже на последних минутах была на уровне», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман (12-я, 25-я, 75-я минуты).

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые завоевала европейский титул.

Ранее сообщалось, что Лукман — первый игрок, оформивший хет-трик в финале Лиги Европы впервые с 1975 года.