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Алонсо: «Байер» не смог сыграть в свою игру, «Аталанта» действовала очень интенсивно

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение немецкой команды от «Аталанты» в финале Лиги Европы.

«Мы должны поздравить «Аталанту», они сегодня были лучше. Мы не смогли сыграть в свою игру, они действовали очень интенсивно. Настрой игроков был хорошим, но у нас были проблемы. Нам не удавалось создавать моменты», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Ранее Миранчук опубликовал фотографию с золотой медалью за победу в Лиге Европы.

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