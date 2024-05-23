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Камоцци: жаль, что Миранчук не сыграл в финале, но главное — результат клуба

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.

«Аталанта» провела невероятный матч и заслужила победу. Жаль, что Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но самое главное — это результат клуба. И они победили», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче, но присоединился к Игорю Корнееву (2002), Дмитрию Аленичеву (2003, 2004), Александру Кержакову (2007) и Дмитрию Черышеву (2014) как обладатель еврокубка. Напомним, что он выступает за команду из Бергамо с осени 2020 года. 

Ранее Миранчук опубликовал фотографию с золотой медалью за победу в Лиге Европы.

 

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