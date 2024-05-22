Тороп: врачи дали наилучший прогноз по восстановлению, операция прошла идеально

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп выразил благодарность болельщикам за поддержку после травмы.

«Я уже дома. Хочу сказать большое спасибо болельщикам ЦСКА, которые сделали тёплое приветствие. Огромнейшее спасибо. Также хочу отметить, что врачи дали наилучший прогноз, операция прошла идеально. Сейчас нужно как можно скорее восстановиться и с новыми силами вернуться на поле», — сказал Тороп в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале Mash.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

22 мая стало известно, что Тороп выписан из больницы после травмы головы.

Ранее болельщики баскетбольного ЦСКА поддержали травмированного вратаря Торопа.