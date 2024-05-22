RT в Telegram
Подпишись

Тороп: врачи дали наилучший прогноз по восстановлению, операция прошла идеально

Короткая ссылка
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп выразил благодарность болельщикам за поддержку после травмы.

«Я уже дома. Хочу сказать большое спасибо болельщикам ЦСКА, которые сделали тёплое приветствие. Огромнейшее спасибо. Также хочу отметить, что врачи дали наилучший прогноз, операция прошла идеально. Сейчас нужно как можно скорее восстановиться и с новыми силами вернуться на поле», — сказал Тороп в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале Mash.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

22 мая стало известно, что Тороп выписан из больницы после травмы головы.

Ранее болельщики баскетбольного ЦСКА поддержали травмированного вратаря Торопа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить